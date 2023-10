Georgia Rodriguez signe une grande première sexy qui rend fier Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Les jours passent et ne se ressemblent pas pour Georgina Rodriguez. Mardi et mercredi dernier, les premières procédures judiciaires de procès intentés par la compagne de Cristiano Ronaldo à l'encontre de chaînes de télévision espagnoles ont débuté. Elle reproche aux médias des révélations sur son père, en y voyant une atteinte à sa vie privée. La belle exige réparation et tient surtout à dissuader d'autres médias d'enquêter sur son passé ou ses parents.

Première double couverture pour Georgina Rodriguez

Si elle n'était pas présente aux premières réunions, laissant sa sœur et son avocat s'occuper de tout, Georgina était sans doute occupée à faire des shootings. Dimanche, elle a ainsi publié sur son compte Instagram les premiers clichés de sa première double couverture pour le célèbre magazine Vogue. On peut ainsi la voir toute en jeans sur la première photo et portant ensuite une robe longue jaune et noire sur la seconde. CR7 doit avoir les yeux qui brillent devant une telle classe.

