Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se sont offerts une escapade romantique à prix d'or

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Il n'y a pas que sur le terrain que Cristiano Ronaldo s'éclate en Arabie Saoudite ! L'attaquant de 38 ans voit son équipe d'al-Nassr caracoler en tête du championnat et lui retrouver une seconde jeunesse avec des statistiques dignes de ses années madrilènes : 16 buts et 8 passes décisives en 15 matches. Et il y a donc l'extrasportif, qui le voit profiter à plein de son nouvel environnement avec Georgina Rodriguez.

Entre 5.000€ et 10.000€ la nuit !

Sur les réseaux sociaux, les amoureux ont partagé des clichés de leur dernière escapade, en plein désert saoudien. Profitant de jours de repos de CR7, le duo a pris ses quartiers au Banyan Tree AlUla, un complexe de luxe dans lequel les habitations valent entre 5.000€ et 10.000€ ! Tout ça pour s'assoir dans le sable autour d'un feu à contempler les étoiles. C'est romantique, certes, mais ça peut se faire sur n'importe quelle plage du monde...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Las lujosas vacaciones de Georgina y Cristiano en el desierto de Arabia Saudí.https://t.co/OQ8ZPwTlaM — AS Fotografía (@FotografiAS_AS) December 22, 2023

Podcast Men's Up Life