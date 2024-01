Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo, a encore sorti l'artillerie lourde

Riyad a organisé samedi dernier la troisième édition des Joy Awards, cérémonie durant laquelle des célébrités féminines et masculines du monde arabe et d’ailleurs sont récompensés. Présente lors de cette cérémonie, Georgina Rodriguez, qui avait sortie une somptueuse robe grise à paillettes où ses formes étaient bien mises en valeur, a éclaboussé la capitale de l'Arabie saoudite de sa beauté lors de cette soirée.

Pour résumer

Lors des Joy Awards 2024, cérémonie durant laquelle des célébrités féminines et masculines du monde arabe et d’ailleurs sont récompensés, Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, était particulièrement belle et sexy pour l'occasion.