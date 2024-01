Gros coup dur pour Cristiano Ronaldo, privé de retrouvailles avec Messi ?

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Le 1er février prochain, Al-Hilal et l'Inter Miami s'affronteront en match amical. L'occasion de nouvelles retrouvailles entre les deux plus grands de football du 21e siècle, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais l'une de ses deux stars pourrait manquer ce match. Il s'agit de CR7.

CR7 s'est blessé !

Comme révélé par le média saoudien Al-Riyadiya, le Portugais se serait blessé au mollet et pourrait être éloigné des terrains durant deux semaines. L'ancien joueur du Real Madrid devrait passer des examens supplémentaires dans les prochaines heures pour connaître la nature exacte de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité. Si cela se confirme, Cristiano Ronaldo devrait donc être forfait pour défier l'Inter Miami et Lionel Messi dans une dizaine de jours.

رونالدو: استمروا في تشجيع النصر وكريستيانو

https://t.co/gJQ5IHGgBn — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) January 19, 2024

