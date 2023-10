Inter Miami - Mercato : Messi fait une mise au point sur son avenir

Si certaines rumeurs laissaient entendre que Lionel Messi pourrait quitter l’Inter Miami pour un prêt de quelques semaines dès cet hiver, on sait désormais que le septuple Ballon d’Or ne bougera d’ici à la reprise de la MLS en février.

Non seulement l’Argentin entend bien se préparer pour sa sélection nationale en novembre avant de prendre des vacances bien méritées mais la franchise floridienne veut disposer de sa star pour les évènements promotionnels de sa présaison dès fin janvier.

Sur son compte Instagram, Lionel Messi a confirmé être très heureux aux Etats-Unis et dans son nouveau projet… Même si l’Inter Miami n’a pas réussi à se qualifier pour les play-offs de la Major League :

« Je suis fier de tout ce que l’équipe a accompli cette saison. Grâce au travail et aux efforts de chacun, nous avons pu remporter la League Cup pour le premier titre de l’histoire de l’Inter Miami, nous avons atteint la finale de l’Open Cup et nous nous sommes même battus pour participer aux play-offs de Major League Soccer presque jusqu’au dernier moment. Nous gardons toutes les bonnes choses et surtout l’envie de nous améliorer pour être encore plus compétitifs l’année prochaine. Je voudrais remercier tous les gens du club et de la ville de Miami pour le soutien qu’ils nous ont toujours apporté. Je suis sûr que nous continuerons à vivre ensemble des moments incroyables comme ceux que nous avons vécus ces derniers mois ».