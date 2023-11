Inter Miami : une grande fête programmée pour le Ballon d’Or de Messi

Premier joueur de l’histoire à recevoir son Ballon d’Or alors qu’il n’évolue plus en Europe, Lionel Messi (Inter Miami, 36 ans) va être dignement célébré par la MLS la semaine prochaine à l’occasion d’une nuit de gala en Floride.

Si son club de l’Inter Miami n’est plus en liste pour les play-offs du championnat nord-américain, un match amical a néanmoins été planifié face à un autre éliminé précoce, le New York City FC, pour la « Noche d’Or » visant à célébrer la Pulga et son 8ème globe de meilleur joueur de l’année.

Dans son communiqué, l’Inter Miami a annoncé une « nuit pleine de festivités » dans son DRV PNK Stadium. Un feu d’artifices, une prise de parole de Lionel Messi, du propriétaire de sa franchise Jorge Mas mais aussi du commissaire de la MLS Don Garber est aussi prévue.

S’il s’était plaint de ne pas avoir été célébré comme il se doit pour son titre de Champion du Monde au PSG au point d’oublier de remercier le club lors de son Ballon d’Or, Lionel Messi a bel et bien trouvé un club prêt à lui cirer les pompes…

