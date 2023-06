ONZE DE DÉPART

Alors que Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière du côté de la MLS et de l'Inter Miami cet été et qu'il pourrait bientôt être rejoint par ses amis et anciens coéquipiers du FC Barcelone, Jordi Alba et Sergio Busquets, découvrez en images à quoi pourrait ressembler l'équipe type de la franchise dirigée par David Beckham la saison prochaine.