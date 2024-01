Le nouveau petit bijou de Cristiano Ronaldo à 500 000 euros !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Cristiano Ronaldo n’a pas changé ses habitudes. S’il a quitté le continent européen pour rejoindre l’Arabie saoudite il y a un an, l’attaquant portugais de 38 ans claque toujours autant de buts et conduit toujours autant de belles voitures. La preuve avec sa dernière publication sur Instagram, où on peut voir l’ancien crack du Real Madrid s’afficher avec une Ferrari Purosangue flambant neuve !

Son prix est d’environ 440 000 euros

Il s’agit d’un modèle exclusif de la marque, son premier SUV encore plus cher que la Lamborghini Urus et l’Aston Martin DBX. Avec un moteur V12 et 715 chevaux sous le capot, le dernier petit bijou de CR7 a la capacité d’atteindre la vitesse de 100 km/h en seulement 3,3 secondes ! Son prix est d’environ 440 000 euros.

