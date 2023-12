Neymar explose une nouvelle fois et s’en prend aux médias !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

S’il est actuellement blessé et ne rejouera pas avant la saison prochaine, Neymar Jr n’en reste pas moins très actif médiatiquement. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, désormais à Al-Hilal (Arabie saoudite) vit son début de convalescence au Brésil où il reste très au fait des actualités.

Les rumeurs tuent, Neymar s’en mêle

Sur Instagram, Neymar est monté au front après le suicide d’une jeune femme de 22 ans, victime d’une rumeur et du déferlement de haine qui en a découlé. Profitant de sa visibilité, le N°10 de la Seleçao s’est payé les « haters » mais également les médias locaux : «"Aux "haineux", vous qui répandez la peur, à ceux qui savent tout, propriétaires de la vérité, les petits saints qui ne se trompent jamais, félicitations, vous avez fait une victime de plus (…) Les chaînes de télévision et les médias devaient se montrer plus prudents ».

Mundo Deportivo explique que la victime n’a pas supportée d’être prise pour cible par le tribunal médiatique alors qu’on la présentait comme l’amante présumée du comédien brésilien Whindersson Nunes.

