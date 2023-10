OM, PSG, ASSE, LOSC, OGC Nice : Galtier a trouvé un nouveau banc

Après avoir été proche de succéder à Marcelino sur le banc de l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier, libre de tout contrat depuis son limogeage cet été du Paris Saint-Germain, aurait trouvé un nouveau challenge.

En effet, d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, Christophe Galtier serait sur le point d'être nommé nouvel entraîneur d'Al-Duhail. Les discussions entre l'ancien coach parisien et le club qatari seraient au stade final. "Galette" devrait succéder à Hernán Crespo, qui a récemment été licencié. Après l'ASSE (2009-2017), le LOSC (2017-2021), l'OGC Nice (2021-2022) et le PSG (2022-2023), Al-Duhail devrait donc devenir le quatrième club entraîné par Christophe Galtier.

