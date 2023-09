Real Madrid, FC Barcelone, PSG : Ronaldo colle un nouvel éclat à Messi

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Cette nuit, Al-Nassr est allé s'imposer sur la pelouse d'Al-Hazem (5-1). Cristiano Ronaldo a délivré deux passes décisives et inscrit un but, au terme d'une action qui dit tout du niveau du championnat saoudien. A l'origine, Sadio Mané "déborde" sur le côté gauche en marchant, place une accélération dont il a le secret et centre. Un défenseur d'Al-Hazem se troue totalement dans son dégagement, ce qui profite à un joueur d'Al-Nassr, qui a tout le temps de servir un partenaire en retrait, qui lui-même donne en retrait à CR7, dont la frappe termine en lucarne. Il y a à ce moment-là neuf joueurs dans la surface mais zéro pressing...

124 buts de plus que Messi

Mais qu'importe pour Ronaldo, qui a atteint à cette occasion une barre hautement symbolique, celle des 850 buts en compétition officielle en carrière. C'est un nouveau record puisque les plus de mille réalisations du roi Pelé ou de Romario comprenaient des matches amicaux. C'est surtout 124 buts de plus que Lionel Messi, qui tourne à plein régime avec l'Inter Miami mais qui est loin de tenir le rythme du Portugais, auteur de 6 réalisations en 4 rencontres de championnat saoudien.

After giving two 🅰️🅰️

It’s time to score 🔝🐐 pic.twitter.com/mDylG6t4z8 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 2, 2023

