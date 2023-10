Un procès embarrassant a débuté pour Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Mardi et mercredi, les premières procédures judiciaires de procès intentés par Georgina Rodriguez à l'encontre de chaînes de télévision espagnoles ont débuté. La femme de Cristiano Ronaldo reprochent aux médias des révélations sur son père. Elle y voit une atteinte à sa vie privée et exige réparation. Elle tient surtout à dissuader d'autres médias d'enquêter sur son passé ou ses parents. Elle n'était pas présente aux premières réunions, laissant sa sœur et son avocat s'occuper de tout.

Elle veut cacher son passé

Selon Sport, qui relaye cette information, Georgina Rodriguez tient à garder à distance autant que possible les médias de sa vie avant 2017 et sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Parce qu'elle n'est pas fière de certaines choses ? C'est possible, si l'on se souvient que son père lui avait reproché d'avoir tourné le dos à tous ses proches après avoir rencontré le quintuple Ballon d'Or...

Georgina Rodríguez se enfrenta a su pasado en un complicado juicio sobre su vida privada https://t.co/y9liNkEmR3 — Fuera De Juego (@FDJenSport) October 4, 2023

