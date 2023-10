Wanda Nara envoie un message enflammé à Mauro Icardi pour leurs 10 ans ensemble !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Depuis le début de leur idylle, Wanda Nara et Mauro Icardi font vivre leurs péripéties sur les réseaux sociaux. Entre joie et peines de cœur, infidélités, drama et rabibochages, les fans de l’attaquant de Galatasaray et de sa plantureuse compagne vivent une Telenovela en direct sur les réseaux sociaux.

« Un amour, le plus fort, celui qui guérit tout et qui dure pour toujours »

Forcément, pour l’anniversaire des 10 ans, Wanda Nara n’a pas manqué de faire un long message enflammé à son compagnon : « En dix ans, de nombreuses choses se sont produites pour nous : plus d'enfants, des déménagements, des voyages, des maladies, encore plus de déménagements, grandir ensemble, se disputer, ne pas toujours être d'accord, travailler ensemble, avoir des projets, mais surtout un AMOUR, le plus fort, celui qui guérit tout et qui dure pour toujours », a écrit la belle Argentine avant de légender leur histoire en dix clichés.

« Il y a dix ans, notre histoire commençait... Toi, si jeune et si sûr d'avoir trouvé l'amour de ta vie, tu voulais crier sur tous les toits que nous étions ensemble, et si sûr de vouloir fonder une grande famille avec moi. Et moi, tellement amoureuse de ta beauté, mais surtout de ton grand cœur », a-t-elle ajouté avant de partager les photos de leur encontre à Milan jusqu’à son hospitalisation en passant par la naissance de leurs deux filles. Le post en question :

