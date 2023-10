Wanda Nara montre sa lune et rassure sur son état de santé

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Wanda Nara sait où elle passera ses vieux jours avec Mauro Icardi le jour où l’ancien attaquant du PSG délaissera le rectangle vert : en Italie ! « Quand Mauro arrêtera le football, nous retournerons vivre en Italie, entre Milan et notre maison de campagne, a annoncé Wanda Nara au magazine de mode italien Oggi. Les salaires de Mauro sont excellents. Nous avons vécu à Paris et maintenant nous sommes à Istanbul : deux villes merveilleuses. J’ai l’air d’être une destructrice de carrière ? »

« Je suis là pour envoyer un message de normalité à mes enfants »

Lancée au sujet de sa leucémie, Wanda Nara ne s’est pas cachée derrière son petit doigt. « Je n'ai jamais joué avec la maladie, surtout parce que je suis maman et je sais que les mensonges reviennent comme des boomerangs, a-t-elle poursuivi. Le problème c'est que s'ils ne te voient pas dans un lit, à l'hôpital, sans cheveux, ils pensent que tu vas bien. L'effort, la tension, la compétition et l'entraînement, je peux le supporter. Je suis aussi là pour envoyer un message de normalité à mes enfants. Ils voient que j'ai du cran, que je ne suis pas enfermée chez moi, que je peux sauter ou faire des pirouettes. » Si elle ne saute ni ne fait de pirouette, la belle Wanda a dévoilé ensuite son arrière-train et sa poitrine sur Instagram : « Je vis pour la Lune, vous vivez pour le soleil. »

Podcast Men's Up Life