Wanda Nara sort du silence sur sa maladie et fait une déclaration forte sur Mauro Icardi

C’est une sortie médiatique qui était particulièrement attendue. Ces dernières heures, ¡Hola! a publié une interview de Wanda Nara. A cette occasion, la femme d’affaires a mis des mots sur sa maladie. « C'est un sujet délicat, c'est pourquoi j'aurais préféré que cela reste privé, mais je comprends. J'ai décidé de ne pas porter plainte contre Lanata (Jorge Lanata, le journaliste qui a divulgué l’information, NDLR). C'est un journaliste et s'il a reçu l'information, il devait le faire », a lâché en préambule la belle Argentine, reconnaissant avoir mal vécu le procès d’intention qu’on lui a fait :

« Je voulais prendre mon temps et en parler avec ma famille. Ce que je n'aurais jamais pensé, c'est qu'on me critiquerait pour ne pas parler. 'Elle ne parle pas parce que tout cela doit être un mensonge', j'ai entendu. Comment pourrais-je jouer avec une maladie dont je n'ai même pas parlé moi-même ? C'est de la folie ! »

Mauro Icardi, un vrai soutien dans son épreuve difficile

Si elle a eu des idées noires (« Je pensais à la mort, à mes enfants... J'avais l'impression qu'on me cachait des informations, qu'on me mentait ») et reconnait avoir eu du mal à assumer, Wanda Nara est désormais prête à se battre… et en compagnie de Mauro Icardi, à qui elle a pardonné ses nombreuses infidélités : « Je pense que la maladie m'a rapprochée de mes valeurs, de la compréhension que ce qui compte vraiment, ce sont les personnes que nous avons près de nous et les moments que nous vivons avec elles (…) Avec Mauro, nous allons bien. Je connais Mauro depuis douze ans. C'est beaucoup de temps, et c'est une relation qui est aujourd'hui très difficile à entretenir. Malgré cela, nous nous choisissons toujours, nous choisissons notre famille et le projet que nous avons. Je privilégie le cœur de Mauro et la belle personne qu'il est ».

