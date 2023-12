4 dossiers chauds au Real Madrid, 5 éléments bientôt sacrifiés au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Marca : « Ce football de papa représente ma philosophie »

Ce mardi, Marca met à la Une l’entraîneur de Getafe José Bordalas, l’un des techniciens espagnols en vogue. Le Real Madrid est aussi brièvement évoqué avec la prolongation de Toni Kroos à nouveau dans les tuyaux…

#LaPortada Bordalás, en Marca 🗞️



"Esto es fútbol Papá representa mi filosofía" pic.twitter.com/O2VQKOHshd — MARCA (@marca) December 25, 2023

AS : « Marche sur Paris »

Côté AS, on ne parle pas de foot mais des JO avec l’objectif avoué de l’Espagne de battre son record des Jeux de Barcelone en 1992 (22 médailles). En appel de Une, on évoque les joueurs en attente d’un renouvellement de contrat au Real Madrid : Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez et Nacho… Les tensions au FC Barcelone avant la deuxième partie de saison font parler avec un Xavi qui hausse le ton et « l’espérance » Vitor Roque.

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del martes, 26 de diciembre!

🏅🇫🇷 ¡Marchando a París! pic.twitter.com/SIWrexSEbc — Diario AS (@diarioas) December 25, 2023

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Un pour tous »

« MD » propose ce mardi un reportage exclusif en compagnie de tous les entraîneurs de toutes les sections sportives du FC Barcelone réunis pour les 125 ans de l’institution… avec Xavi au milieu. Il est aussi question de Vitor Roque, qui pose déjà avec le maillot du FC Barcelone.

SPORT : « Le plan Xavi pour 2024 »

Le coach du Barça fait les gros titres de Sport, expliquant que Xavi a une liste de neuf recettes pour remettre l’équipe sur la voie du succès et atteindre les objectifs. Parmi ceux-ci : prioriser les joueurs qui s’impliquent. Cinq éléments seraient également poussés vers la sortie : Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen, Marcos Alonso et Sergi Roberto. Il est aussi question du Barça qui travaille au retour d’un back-up à Ronald Araujo, dragué par le Bayern Munich.

