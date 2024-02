Ancelotti prêt à un gros risque pour Real – Atlético, la presse pro-Barça dénonce un nouveau cadeau à Madrid

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS : « Sans trêve »

Sans surprise, le quotidien madrilène fait ses gros titres sur le derby de ce dimanche soir (21h) à Bernabeu entre le Real Madrid et l’Atlético. Déjà le quatrième de la saison entre les deux équipes et qui pourrait être décisif dans la course au titre. AS annonce la présence de Rüdiger, qui va forcer sur sa contusion pour jouer, et les doutes de Diego Simeone pour Alvaro Morata et Memphis Depay. Il est aussi question de la bombe du Parisien selon laquelle Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid et s’y prépare psychologiquement… Et le « pile et face » de Vitor Roque, buteur et exclu lors d’Alaves – FC Barcelone (1-3).

Marca : « Grand Prix de Madrid »

Une très graphique de Marca sur le derby madrilène où les deux clubs sont présentés comme des F1 dans une course. Marca se montre plus réservé sur la présence de Rüdiger mais annonce Memphis pour les Colchoneros. Côté FC Barcelone, le succès à Alaves est vu sous le spectre de l’excellent match de Lamine Yamal, qui a porté l’équipe sur son dos.

Presse catalane

SPORT : « Xavi tient sa réaction »

Xavi voulait une réaction de son FC Barcelone cette semaine après la gifle de Villarreal et l’annonce de son départ. Il l’a eu avec son deuxième succès de la semaine. C’est la Une de Sport qui évoque aussi le derby de Madrid par le spectre de l’Atlético qui veut maintenir le suspense en Liga en battant le Real, le fait que Mbappé soit « à un pas » des Merengue. Concernant l’arbitrage, le média catalan dénonce une polémique arbitrale préjudiciable à Girone… accroché par la Real Sociedad (0-0) et dont le nul pourrait profiter au Real Madrid.

Mundo Deportivo : « Souffler »

Photo d’un Vitor Roque mordant, « MD » met en valeur la victoire du Barça à Alaves, revient aussi sur l’erreur contre Girone et parle d’un derby « décisif » entre le Real et l’Atlético ce soir à Bernabeu. En Une, une ligne fait également mention au choix de Mbappé.

Concernant Girone, le petit club catalan a vu un but refusé pour un hors-jeu très litigieux, deux joueurs majeurs (Herrera et Blind) récolter des cartons jaunes synonymes de suspension pour le choc contre le Real et l’entraîneur Michel être exclu. Cela fait beaucoup trop pour la presse catalane.

