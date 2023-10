Deux Galactiques au Real Madrid, alerte rouge au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Je ne mérite pas d’avoir vécu tout cela, ils ont sali mon image »

Marca revient sur la polémique entre Luis Rubiales et Jenni Hermoso et leur fameux baiser en mondovision après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde féminine cet été. Au Real Madrid, on se frotte les mains du retour pour un match de la star de NBA Luka Doncic.

AS : « La nouvelle vie de Bryan »

As fait un focus sur Bryan Zaragoza, toute nouvelle coqueluche du football espagnol grâce notamment à ses qualités de dribble. Au Real Madrid, on se félicite déjà de la signature de deux Galactiques : Jude Bellingham et Joselu ont inscrit 15 des 24 buts merengue cette saison.

Presse catalane

SPORT : « Alarme ! »

Sport s’inquiète grandement du nombre croissant de pépins physiques constatés du côté du FC Barcelone. L’infirmerie vient en effet d’être garnie par Lamine Yamal et Jules Koundé et Xavi se retrouve sans vraie colonne vertébrale.

MUNDO DEPORTIVO : « Fermin, les secrets de la révélation blaugrana »

Mundo Deportivo s’est plongé dans les petits secrets de Fermin, la révélation du FC Barcelone cette saison. « Maintenant, Xavi me demande de tirer en dehors de la surface », glisse notamment la pépite du club catalan.

