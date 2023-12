Endrick (Real Madrid) s’incline devant la légende Benzema, nouvelles priorités pour le Barça au Mercato

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marca : « L’attaquant parfait est Benzema »

Futur crack du Real Madrid, Endrick est à la Une de Marca avec cet hommage à KB9 (même s’il assure avoir « beaucoup appris de Luis Suarez »). Le Brésilien assure que rejoindre Madrid est « le grand rêve de sa vie ». Il est aussi question de la victoire de l’Atlético sur le FC Séville (1-0) hier et de la Superligue avec le président du Torino Urbano Cairo qui milite contre le projet : « Si la Super League devenait une réalité, nous remonterions plus de deux siècles en arrière ».

AS : « 2024 sera une meilleure année »

Tournée ibérique d’Endrick toujours avec une mise en scène autour du jeune Brésilien et de Noël, la victoire difficile des Colchoneros et un peu de Mercato au FC Barcelone. Pour AS, les Blaugranas doivent trouver un milieu de toute urgence. La piste Lo Celso (Tottenham) trop compliquée, le média explique que « l’option Thomas » (Thomas Partey d’Arsenal) tient la corde.

Presse catalane

Sport : « Objectif : blinder Marc Guiu »

Grosse Une Mercato chez Sport avec le dossier de la rénovation de Marc Guiu (17 ans), qui est central du fait de la fin de contrat en 2025 du jeune goleador au club depuis ses 7 ans. Il est aussi question du dossier Joao Felix avec, comme évoqué hier soir, la volonté d’obtenir un nouveau prêt avec option d’achat en 2024-25. Enfin, cela parle du Real Madrid avec la volonté des Merengue de recruter le brésilien Renan (Zenith Saint-Pétersbourg, 20 ans) pour remplacer David Alaba, out jusqu’à la fin de saison.

Mundo Deportivo : « On aspire à tous les titres »

MD débarque ce jour avec une interview de Fermin qui affiche clairement ses ambitions.

