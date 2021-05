Europa League : Villarreal - Manchester United, les compos

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Ce soir, un ancien Parisien remportera une Coupe d'Europe. Sera-ce l'ex-entraîneur Unai Emery, qui décrochera sa 4e C3 et permettra au Sous-Marin Jaune de remporter son premier trophée ? Ou sera-ce Edinson Cavani, que Leonardo n'a pas voulu prolonger l'été dernier et qui n'avait ainsi pas pris part au Final 8 de Lisbonne ?

Voici en tous cas les compositions de Villarreal et de Manchester United.

VCF : Rulli - Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza - Capoue, Parejo, Trigueros - Pino, Moreno, Bacca. MU : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw - McTominay, Pogba - Greenwood, Fernandes, Rashford - Cavani.

One hour to go ⌚



Who wins? #UELfinal pic.twitter.com/MeRjVaLLjQ