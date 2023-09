FC Barcelone : le Barça franchit la ligne rouge et déclare la guerre au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

La hache de guerre est déterrée entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et c’est le club catalan qui a osé montrer les muscles à son plus grand rival territorial. Selon As, le FC Barcelone procède ainsi à une analyse complète et a commissionné une liste de certaines décisions d’arbitrage depuis le début de saison, affirmant qu’il existe une aide qui favorise le Real Madrid et qui va contre le Barça.

Le Real se gausse !

« Le Barça croit que le Real a été favorisé à toutes les journées », a confirmé José Alvarez cette nuit dans El Chiringuito. Du côté merengue, on rigole du fait que le FC Barcelone se plaigne. Selon le club madrilène, s'il y a quelque chose de controversé, ce sont les décisions prises lors des matchs du Barça, notamment contre Osasuna et Villarreal.

🚨💣 | Le Real Madrid regarde les matchs du FC Barcelone avec BEAUCOUP de SUSPICION. ✅⚔️



✅ Le club estime que les décisions arbitrales contre Osasuna et Villarreal les ont AIDÉ À GAGNER les matchs. 🤯@diarioas #RealMadrid pic.twitter.com/pIzQao40RZ — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) September 4, 2023

