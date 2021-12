FC Barcelone - Mercato : le sauveur de Xavi est arrivé, 3 recrues attendues en plus d’Haaland ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

SPORT : « Leçon d’Alves »

Titulaire pour son grand retour au FC Barcelone hier contre Boca Juniors lors de la Maradona Cup (défaite aux tirs au but), Daniel Alves a livré une première partie honorable et a même hérité du brassard en seconde période. De son côté, le Real Madrid a peur devant la reprise des discussions entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet de sa prolongation.

MUNDO DEPORTIVO : « Haaland, c’est possible »

Mundo Deportivo revient sur la réunion lundi à Turin entre l’état-major du Barça et Mino Raiola au cours de laquelle il a été dit que l’arrivée d’Erling Haaland était « possible ». Le club catalan active des pistes pour financer son arrivée en 2022. On apprend aussi que Raiola a proposé trois autres joueurs à Joan Laporta : Paul Pogba (MU), Xavi Simons (PSG) et Noussair Mazraoui (Ajax).

AS : « L’union fait la force »

As met en avant sa propre remise de trophées qui a eu lieu hier soir à Madrid avec notamment Karim Benzema et Luis Suarez en vedettes. D’autres champions comme les joueurs de tennis Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont également été mis à l’honneur par le quotidien madrilène.

MARCA : « Agüero, que c’est bon que tu joues »

Marca met en exergue la retraite annoncée de Sergio Agüero, qui se livrera en ce sens lors d’une conférence de presse qui se tiendra vers midi au FC Barcelone. L’attaquant argentin va raccrocher en raison de soucis pulmonaires et laissera un fabuleux héritage de sa carrière.

