Le FC Barcelone jubile après le Clasico, le Real Madrid tient ses coupables

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « À un millimètre de la Liga »

Marca revient longueùent sur le but refusé à Marco Asensio, qui aurait pu redonner l’avantage au Real Madrid contre le FC Barcelone hier au Camp Nou. La VAR en a décidé autrement, au grand dam de Carlo Ancelotti (1-2). Dani Carvajal est le maillon faible. « Il est devenu un générateur de problèmes, affirme le quotidien madrilène. Il n’a pas de concurrence à son poste et c’est de pire en pire parce que le Real est mis au supplice dans son couloir. »

MUNDO DEPORTIVO : « Extase »

Mundo Deportivo est en extase au lendemain de la victoire du Barça devant le Real Madrid au Camp Nou. Il faut dire que ce succès donne aux Blaugrana pas moins de douze points d’avance en tête de la Liga.

SPORT : « Délire »

Après l’extase, la presse catalane parle de « délire » pour qualifier l’état de Barcelone après son nouveau succès devant le Real Madrid, le troisième d’affilée cette saison et le premier à domicile en cinq ans.

AS : « À sens unique »

As applaudit le FC Barcelone et demande au Real Madrid de se relever le plus tôt possible pour s’éviter une saison blanche qui lui tend les bras s’il ne se reprend pas contre Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions. Karim Benzema est pointé du doigt. « On dirait qu’il a 15 kilos en plus par rapport à la saison dernière », tacle le journaliste Jorge Picon. Il a écopé d'un zéro !