FC Barcelone, Real Madrid : le patron de la Super League fait une annonce forte

Plus tôt dans la journée, les médias espagnols ont révélé que c'est le jeudi 21 décembre à 9h30 que le tribunal de justice de l'Union européenne rendra son verdict dans le procès qui oppose les organisateurs de la Super League à l'UEFA. La question du monopole de l'instance internationale est au centre du débat. S'il est décidé qu'elle n'a pas à l'avoir, alors la Super League pourra se lancer, sans que les clubs désireux d'y participer ne puissent être menacés ou victimes de sanctions de la part de l'UEFA.

Il prône une "industrie ouverte aux idées et aux propositions"

Cela a incité le président d'A22 Sports Management, Bernd Reichart, à sortir du mutisme pour aguicher clubs et supporters : "Nous espérons que le tribunal de justice de l'Union européenne mettra fin au monopole de l'UEFA et fera respecter les libertés fondamentales de l'Union européenne dans le monde du football. Les supporters, les clubs, les joueurs et le football en général en sortiraient vainqueurs, gagnant une industrie ouverte aux idées et propositions, dans laquelle les clubs pourraient gouverner et organiser une compétition européenne sans craindre des menaces".

