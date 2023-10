FC Barcelone, Real Madrid : les matches et le calendrier de la Supercoupe d'Espagne sont connus !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Comme c'est de coutume depuis 2019, la Supercoupe d'Espagne prendra ses quartiers pour une semaine en Arabie Saoudite en janvier prochain. La formule, repensée par la société de Gerard Piqué, prévoit la participation du vainqueur de la Liga, du tenant de la Coupe du Roi, du finaliste de cette compétition et de l'équipe la mieux classée en championnat en dehors des trois précitées. Pour 2023, cela donne donc le FC Barcelone (champion), le Real Madrid (vainqueur de la Coupe), l'Osasuna Pampelune (finaliste de la Coupe) et l'Atlético Madrid (3e de Liga).

Un derby de Madrid pour débuter

La Fédération espagnole vient de dévoiler le calendrier de la compétition. Le derby de Madrid ouvrira les hostilités le mercredi 10 janvier, le Barça et l'Osasuna joueront le lendemain. La finale aura lieu le dimanche 14. Toutes les rencontres se disputeront au King Fahd Stadium de Ryad. L'an dernier, le Barça avait vaincu le Real (3-1), faisant le plein de confiance avant le sprint final. Un an plus tôt, ce sont les Merengue qui s'étaient imposés, lançant de la meilleure des façons la conquête de la Liga et de la Champions League. A qui le tour en 2024 ?

