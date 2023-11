FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : nouvelle bataille pour une pépite brésilienne !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Un an après s'être livré une bataille homérique pour s'attacher les services d'Endrick, le FC Barcelone et le Real Madrid sont de nouveau au coude à coude pour une pépite brésilienne. Mais celle-ci joue déjà en Espagne. Il s'agit de Guilherme Ruck, milieu offensif de 14 ans qui brille par ses capacités de percussion sur les côtés et son sang-froid devant le but. Il est licencié à Valladolid, club de Ronaldo, qui a des liens privilégiés avec la Maison Blanche...

Ruck veut quitter Valladolid cet été

Mais ce serait le FC Barcelone qui aurait une longueur d'avance dans ce dossier. Toujours à l'affut pour des ailiers, les Blaugranas auraient une longueur d'avance, selon Sport. Ruck, qui a été élu meilleur joueur d'un tournoi U15 au cours duquel il a impressionné l'Atlético, estime qu'il est temps pour lui de rejoindre un plus grand club. En plus du Barça et du Real, le PSG, Flamengo, Palmeiras et le Cruzeiro sont intéressés par ses services.

🇧🇷 El Barça entra en escena por Gui Ruck, la perla brasileña a la que todos quieren.



El Real Madrid lleva tiempo tras él, pero no ha logrado firmarle. La decisión final está próxima y tres clubes brasileños aprietan.



Todo abierto.https://t.co/ju6Y2JLhLv — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) November 1, 2023

