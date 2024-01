FC Barcelone - Real Madrid : Xavi a un plan redoutable, Ancelotti doute de son onze

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

SPORT : « Formule anti Madrid »

En secret, Xavi aurait un plan de bataille pour battre le Real Madrid, demain, en finale de la Supercoupe (20h). En plus d’avoir la possession du ballon, l’entraîneur du FC Barcelone souhaite contrôler l’entrejeu, commettre aucune faute en défense et miser sur quatre attaquants !

MUNDO DEPORTIVO : « Formule Xavi »

Comme Sport, Mundo Deportivo est certain que Xavi a un plan déjà bien établi pour surprendre le Real Madrid en terres saoudiennes. L’entraîneur du Barça entendrait titulariser quatre milieux de terrain : Frenkie De Jong, Ilkay Gündogan, Sergi Robert et Fermin sont cités.

Presse madrilène

AS : « Les montagnes russes »

As se focalise sur la rivalité entre Xavi et Carlo Ancelotti qui se sont affrontés à huit reprises avec des résultats en dents de scie pour l’un et pour l’autre. Chacun s’est imposé quatre fois, avec une moyenne de 3,5 buts par Clasico !

MARCA : « Une finale aux univers parallèles »

De son côté, Marca met en avant la première moitié de saison aux antipodes du Real Madrid, à qui tout semble réussir, et du FC Barcelone, qui peine dans le jeu. Ancelotti aurait un gros doute dans son onze : qui titulariser au milieu entre EDuardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ?

