FC Barcelone : un miracle Lewandowski et un renfort inattendu menacent le Real Madrid !

AS : « Bellingham est brutal »

Pour lancer le Clasico, As a donné la parole à Abelardo, qui est sous le charme de Jude Bellingham depuis son arrivée au Real Madrid cet été. « Son impact en Liga est brutal, analyse l’ancien défenseur du FC Barcelone. Des joueurs comme lui et Lewandowski l’an dernier ont élevé le niveau du championnat après les départs de Messi et de Cristiano Ronaldo. »

MARCA : « Plan sans Camavinga »

Marca confirme dans son édition du jour qu’Eduardo Camavinga devrait être sacrifié par Carlo Ancelotti au profit de Ferland Mendy au poste de latéral gauche. La pointe de l’attaque merengue sera occupée par Rodrygo et Vinicius Junior, au détriment de Joselu un temps pressenti.

Presse catalane

SPORT : « Miracle Lewandowski »

Sport laisse entendre que Robert Lewandowski jouera le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid demain à Montjuic (16h15). Si sa titularisation est encore en net suspens, l’attaquant polonais pourrait jouer quelques minutes pour appuyer ses coéquipiers.

MUNDO DEPORTIVO : « Fermin, arme pour le Clasico »

L’exhibition de Fermin Lopez contre le Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des champions (2-1) devrait lui permettre de faire partie du onze de départ du Barça contre le Real Madrid demain. Xavi le voit comme une "recrue en plus" grâce à son énorme polyvalence au milieu et en attaque.

