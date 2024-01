FC Barcelone : Xavi chauffe le Real Madrid, deux Merengue sortent déjà les muscles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MARCA : « Super Revanche »

La revanche entre le Barça et le Real Madrid aura bien lieu dimanche en Supercoupe en Arabie saoudite. Dans les rangs merengue, Antonio Rüdiger remplit toutes les promesses. « La mentalité gagnante du Real va avec mon caractère, je suis un leader naturel», a-t-il affirmé.

AS : « Ajustement de comptes »

As utilise habilement le terme « ajustement » au lieu de « règlement » de comptes à deux jours du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Chez les Merengue, Brahim Diaz réclame une place de titulaire, lui le Madrilène qui « fabrique » le plus rapidement un but de tout l’effectif.

Presse catalane

SPORT : « Il y aura Clasico »

Vainqueur de l’Ossuna Pampelune hier (2-0), le FC Barcelone a gagné le droite de se mesurer au Real M adrid, dimanche en Supercoupe d’Espagne (20h). Xavi est déjà prêt au combat. « On ne joue pas les finales, on les gagne. J’espère que nous aurons un match comme la finale de l’année dernière, parce que c’était l’une des meilleures lorsque j’étais entraîneur, a-t-il affirmé en conférence de presse. Le Real Madrid est plus fort que l’année dernière, mais nous essaierons de leur montrer sur notre terrain. Nous sommes très motivés et il est temps de jouer notre meilleur football. C’est le match idéal pour montrer notre ADN. »

MUNDO DEPORTIVO : « SuperClasico ! »

La polémique arbitrée balayée d’un revers de main, la presse catalane se frotte les mains avant le SuperClasico programmé dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Arabie saoudite. Le Barça défendra son titre chèrement acquis l’année dernière devant ces mêmes Merengue.

