FC Barcelone – Mercato : l’opération séduction auprès de Messi a débuté 

Nouvelle recrue du FC Barcelone, le jeune Pedri a eu un mot élogieux envers Lionel Messi hier lors de sa présentation officielle.

Le FC Barcelone est en crise depuis la gifle infligée par le Bayern Munich (2-8) il y a un peu plus d’une semaine en Ligue des champions. Un revers lourd de conséquences puisqu’il a été fatal à Quique Setién et Eric Abidal, débarqués. Mais aussi parce que Lionel Messi aurait fait part à son futur coach Ronald Koeman de sa volonté de quitter la Catalogne.

Un départ que le jeune Pedri, recruté à Las Palmas, a évoqué hier lors de sa présentation officielle, en lançant un message à Messi. «Je suis un joueur qui veut avoir le ballon, qui aime jouer. Mon idole est Andrés Iniesta. Et je veux apprendre du meilleur, qui est ici et j’espère qu’il restera», a-t-il expliqué. A 17 ans, l’ailier a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives avec Las Palmas la saison passé, en L2 espagnole.