FC Barcelone – Mercato : Neymar, Messi, Martinez… Setién lâche de gros indices

Interviewé dans La Gazzetta dello Sport ce vendredi, Quique Setién a semé de lourds indices sur le mercato du FC Barcelone cet été. Morceaux choisis :

Le Barça a-t-il les moyens de recruter Neymar ?

« Parler du marché aujourd’hui est risqué. La grande majorité des entreprises devra réajuster leurs budgets. Les grosses sommes d’argent qui étaient versées récemment aux joueurs ne seront plus plausibles, du moins à court terme. C’est pour cela que je pense pas que quiconque puisse dépenser 222 M€ pour Neymar ou quiconque. »

Un départ de Messi libre est-il redouté ?

« Non, parce que ça n’arrivera pas. Messi et Barcelone seront toujours unis. Leo est au Barça depuis vingt ans et personne ne pourrait expliquer une situation de rupture. Certaines choses se produisent dans de si grands clubs, il est normal qu’il y ait des conflits. Mais ils se résolvent. Dans la relation entre Messi et Barcelone, il y a quelque chose qui va au-delà de l’argent et des intérêts. Tout doit être fait pour que Messi soit dans le confort afin que le Barça puisse continuer à gagner comme au cours des 15 dernières années. »

Setién veut-il enrôler Martinez cet été ?

« Lautaro Martinez est un très grand joueur. Et tous les très grands joueurs peuvent attirer l’intérêt du FC Barcelone. De plus, le fait de jouer avec Leo Messi peut donner encore plus envie. Qui ne voudrait pas jouer avec Messi ? »