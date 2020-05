FC Barcelone, Real Madrid : les dates pour la fin de la Liga validées

true

Réunie en assemblée ce jeudi, la Ligue de football espagnole a validé les dates des dernières journées de la Liga, qui devrait reprendre le 14 juin.

Ce jeudi se tenait une assemblée de la Ligue espagnole, qui avait pour but premier d’établir un calendrier pour la fin des deux championnats professionnels. Les dates ont été validées par les représentants des clubs, il ne manque plus que l’aval du gouvernement espagnol pour que la reprise de la Liga soit officielle.

Celle-ci recommencerait donc le 14 juin avec la 28e journée. Et elle se terminerait le dimanche 19 juillet. Dès qu’il aura le feu vert des autorités, Javier Tebas a promis de dévoiler au plus vite les horaires des matches des 28e, 29e, 30e et 31e journées. Sachant que les coups d’envoi seront donnés tardivement en raison de la chaleur de la fin du printemps. Et qu’exceptionnellement, des matches de Liga auront lieu les vendredis et les lundis.

En marge de cette assemblée de la LFP s’est tenue, devant les locaux, une manifestation de divers médias qui pourraient se voir refuser l’entrée des stades en raison d’un protocole de sécurité renforcé. Comme quoi, la reprise de la Liga ne fait pas l’unanimité partout…