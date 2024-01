Laporta tape du poing sur la table avec Xavi, nouvel affront du FC Barcelone au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

AS : « Une chaudière »

As se frotte les mains avant le derby entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid en 8es de finale de la Coupe du Roi (21h30). « Ce sera plus difficile qu’à Riyad », a déjà prévenu Carlo Ancelotti en conférence de presse.

MARCA : « Second round »

C’est un véritable combat de boxe qui attend les supporters de l’Atlético Madrid et du Real Madrid ce soir au Wanda Metropolitano en 8es de finale de la Coupe du Roi. Chez les féminines, le FC Barcelone a infligé un nouveau camouflet au Real Madrid en s’imposant 4 à 0 !

Presse catalane

SPORT : « Unité devant la crise »

Sport revient sur la prise de parole de Joan Laporta au FC Barcelone. Le président du club catalan a réuni staff technique et joueurs pour évoquer la suite de la saison avec un message ferme et limpide : l’union sacrée autour de Xavi.

MUNDO DEPORTIVO : « Sans titre cette saison, je m’en irai »

Xavi l’a dit très clairement hier en conférence de presse : il quittera le banc du FC Barcelone en cas de saison blanche. Avant le 16e de finale de Coupe du Roi contre Unionistas (19h30), l’entraîneur du Barça déplore pas moins de 8 absents.

El Metropolitano será una caldera para el segundo asalto madrileño. En Barcelona piden unidad ante la crisis. pic.twitter.com/vMe77jZwyx — Paco López (@PacoLopezpress) January 18, 2024

