Le coup de force des joueurs du FC Barcelone avec Xavi, un Galactique au Real Madrid ?

AS : « Sans sortie »

Selon As, le départ programmé de Xavi cet été est un accord tacite entre lui et Joan Laporta pour ne pas trop affecter les finances du FC Barcelone. Selon Jota Jordi, les joueurs blaugrana ne trahiront pas leur coach et donneront leur maximum jusqu’à la fin de la saison et auraient même tenté de le retenir après son annonce !

MARCA : « Coup à la Liga »

La victoire de Gérone sur la pelouse du Celta Vigo (1-0), a replacé le club catalan en tête de la Liga devant le Real Madrid, où l’option Yan Couto apparait de plus en plus comme une option au mercato. Sa valeur est de 10 M€. Par ailleurs, un Galactique serait bien ciblé pour cet été. Les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland sont cités.

Presse catalane

SPORT : « Laporta la joue sans Xavi »

Comme il l’a confirmé hier devant les médias officiels du Barça, Joan Laporta a décidé de se séparer de Xavi cet été. Ce dernier aurait pris la décision de faire ses valises depuis le 17 janvier dernier.

MUNDO DEPORTIVO : « Casting post Xavi »

Mundo Deportivo a lancé le casting complet au sujet du remplaçant de Xavi sur le banc du FC Barcelone : de Sergio Conceiçao à Mikel Arteta en passant par Thiago Motta et Jürgen Klopp, tous seraient ouverts à rejoindre le club catalan cet été.

La difícil situación del Barça y los futuros inquilinos del banquillo blaugrana, hoy en las #portadas. pic.twitter.com/qcBEr40HvS — Paco López (@PacoLopezpress) January 29, 2024

