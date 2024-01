Le Real Madrid en pleine tempête, Xavi et Deco ouvrent un nouveau front au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

MARCA : « Nous voulions tous être Beckenbauer »

Marca rend hommage à Franz Beckenbauer, légende du football allemand décédée hier après avoir réussi l’exploit de gagner la Coupe du Monde comme joueur puis entraîneur. Le Real Madrid croule sous une « tempête de derbies » contre l’Atlético Madrid, en Supercoupe puis en Coupe du Roi.

AS : « Tempête de derbies »

As note également les derbies qui vont s’enchaîner coup sur coup entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid, qui vont s’affronter pas moins de trois fois en 26 jours ! Les deux équipes sont déjà en Arabie saoudite et Ferland Mendy est prêt à faire son retour.

Presse catalane

SPORT : « L’ultime mythe »

Après Mario Zagallo, Sport pleure l’une des dernières légendes du football mondial en la personne de Beckenbauer. Du côté du FC Barcelone, des doutes naissent sur l’avenir de Joao Felix. L’international portugais affiche un double visage inquiétant.

MUNDO DEPORTIVO : « Adieu au Kaiser »

Mundo Deportivo essuie également ses larmes au lendemain de la disparition de Beckenbauer alors que Xavi et Deco se sont lancés sur un nouveau front au FC Barcelone : trouver une parade au fair-play financier.

