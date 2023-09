Le Real Madrid fait une annonce sur la fin du Mercato, le FC Barcelone a dégainé pour Cancelo

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

MARCA : « L’Europe à leurs pieds »

Marca revient sur le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions mais aussi les récompenses d’Erling Haaland et Aitana Bonmati, MVP. De son côté, Emilio Butragueño a fait une annonce sur la fin du mercato estival du Real Madrid : « L’effectif est bouclé, nous en sommes très satisfaits. »

AS : « Sort clément »

Selon As, les cadors du football espagnol ont été plutôt épargnés par le tirage au sort en Ligue des champions : groupes apparemment simples pour le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Mais aussi acceptables pour le Real Madrid, la Real Sociedad et le Séville FC.

Presse catalane

SPORT : « Nous sommes avec Jenni »

MVP de la dernière Coupe du Monde remportée par l’Espagne en Australie, Bonmati a apporté tout son soutien à Jenni Hermoso, en pleine affaire Rubiales. Ansu Fati, lui, a bien quitté le FC Barcelone pour signer à Brighton.

MUNDO DEPORTIVO : « Reine d’Europe »

Si Bonmati est encore à l’honneur, le FC Barcelone a enfin formulé une offre pour Joao Cancelo. Son arrivée en Catalogne pourrait se décanter dans le moneytime de ce mercato, lui qui avait déjà signé au Bayern Munich dans les dernières heures du dernier marché hivernal.

