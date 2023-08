Le Real Madrid lâche un futur crack, le FC Barcelone s'en offre un au Mercato !

Si la Fabrica et la Masia se mènent une lutte à distance pour être la meilleure pouponière de Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone ne sont plus vraiment sur la même dynamique cet été. Du côté des Merengue, c'est plutôt la fuite des talents actuellement.

D'après AS, le Real Madrid vient de laisser filer l'un de ses grands espoirs, Hugo Humanes (attaquant, 16 ans), qui ne se sentait pas bien dans la Capitale espagnole et a fait le choix de renforcer les équipes de jeunes de l'Inter Milan.

Côté Barça, même sans moyens, on continue de recruter à tour de bras dans la classe d'âge 16-18 ans avec l'arrivée annoncée par Fabrizio Romano du milieu allemand Noah Darvich (17 ans), l'un des grands Espoirs de Fribourg et du football germanique. Un coup à 3 M€ hors bonus confirmé par la presse catalane.

EXCLUSIVE: Barcelona are set to sign German top talent Noah Darvich from Freiburg, deal in place for 2006 born midfielder — here we go! ?￰゚ヤᄡ?￰゚ヌᆰ #FCB



Considered one of most interesting talents in his position, deal done as Barça sources confirm. pic.twitter.com/939iYGsHzf