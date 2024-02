Le Real Madrid perd une légende, le FC Barcelone avance sur sa prochaine recrue

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

MARCA : « La Fédération est une géante endormie »

Le prestigieux journaliste annonce son intention de se présenter à la présidence de la Fédération espagnole de football en dévoilant les grandes lignes de son programme. Par ailleurs, le Real Madrid pleure son ancien gardien légendaire Miguel Angel.

AS : « À fond »

As se focalise sur les demi-finales de la Coupe du Roi et revient sur la triste disparition de Miguel Angel, qui s’est éteint pas plus tard qu’hier après avoir passé pas moins de 18 ans dans les rangs du Real Madrid !

Presse catalane

SPORT : « Lamine Yamal, le sourire du Barça »

Sport met en vedette Lamine Yamal, qui a reçu un prix distinctif lors d’une cérémonie cossue en Catalogne. La prise de parole très attendue de Joana Sanz lors du procès de Daniel Alves fait également écho.

MUNDO DEPORTIVO : « Aleix Garcia c’est du sérieux »

Le FC Barcelone a clairement fait d’Aleix Garcia sa priorité du prochain mercato estival en raison de son bagage complet : il plaît beaucoup aux décideurs blaugrana, il veut venir au Barça, son prix est accessible et Gérone est ouvert à l’inclusion de joueurs en retour.

Herrera en la RFEF, a todo gas en la Copa del Rey, el Barça va a por Alex García y la sonrisa de Lamine Yamal. #Portadas pic.twitter.com/VKifW9QT8S — Paco López (@PacoLopezpress) February 7, 2024

