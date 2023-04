Le Real Madrid s'économise en vue de Chelsea, échos contraires autour d'une recrue au Barça

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

AS : « Je serais là l'année prochaine » Carlo Ancelotti fait les gros titres d'AS par rapport aux déclarations sur son avenir hier en conférence de presse à la veille du déplacement à Cadiz. Il est aussi question du FC Barcelone qui n'aurait pas fait signer la même clause à Ronald Araujo qu'à Gavi dans l'éventualité où la Liga se refusait à l'inscrire au 1er juillet. L'Uruguayen ne restera pas libre au Barça. De quoi relancer les rumeurs sur un éventuel départ ? ?ᅡᄀBuenas noches!

?￯ᄌマEsta es nuestra #PortadAS de mañana, 15 de abril

?￯ᄌマ"Estaré aquí la próxima campaña" pic.twitter.com/ihyKh13aN6 — Diario AS (@diarioas) April 14, 2023 Marca : « Le mythe de la caverne » Choix éditorial surprenant de Marca qui, un jour de match du Real Madrid en Liga, évoque l'exploit d'une exploratrice restée 500 jours sous terre sans voir la lumière. Toujours est-il qu'on parle quand même un peu des Merengue en appel de Une avec le « plan B du Real » sans Vinicius ni Kroos face à Cadiz et sur les déclarations de Carlo Ancelotti sur sa volonté d'aller au bout de son contrat en 2024. #LaPortada La mito de la caverna ?￯ᄌマ pic.twitter.com/jrxTJYsnPO — MARCA (@marca) April 14, 2023

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Le Barça qui arrive »

MD fait un grand point sur l'effectif que compte dessiner le FC Barcelone en 2023-24 avec le retour de Lionel Messi, la promotion du jeune Lamine Yamal, les signatures du défenseur Iñigo Martinez et du milieu allemand Ilkay Gündogan. Il est aussi question de la rotation que Carlo Ancelotti va mettre en place sur Cadiz – Real Madrid en prévision du choc européen face à Chelsea.

Sport : « Gündogan ok »

Si l'agent d'Ilkay Gündogan (Manchester City) a démenti à AS tenir un accord avec quel club que ce soit, Sport persiste et signe en annonçant l'arrivée de l'Allemand au Barça pour deux ans avec une année en option. Le média catalan met aussi en avant l'importance d'Ousmane Dembélé dans le rendement de Robert Lewandowski pour justifier la baisse de régime du Polonais. L'absence de Kroos et Vinicius sur Cadiz – Real Madrid fait aussi parler.

#PortadaSPORT?￯ᄌマ



GÜNDOGAN, ?



? El Barça ultima el acuerdo con el centrocampista por dos temporadas con opción a otra



? Lewandowski echa de menos a Dembeléhttps://t.co/jMfPVtahTI — Diario SPORT (@sport) April 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Ce samedi en Espagne, on parle des déclarations de Carlo Ancelotti sur son avenir, de la volonté du Real Madrid de faire tourner à Cadiz, du plan Mercato du FC Barcelone l'été prochain et de l'épineux dossier Ilkay Gündogan chez les Blaugranas...

Alexandre Corboz

Rédacteur