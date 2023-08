Le Real Madrid tient son nouveau chef, l'indifférence pour Mbappé surprend, le Barça attendu

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Le chef c'est Bellingham »

L'Anglais a impressionné AS à San Mames dans un milieu qui avait moins de 26 ans de moyenne d'âge, une grande nouveauté chez les Merengue. Le média explique également que Kepa est « l'élu » du Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois après sa grave blessure. Il est aussi question de la « lumière verte » pour Gündogan, enfin inscrit par le Barça pour la Liga et de Cancelo qui se rapproche des Blaugranas grâce à la vente de Dembélé. « Ni victoire, ni manifestation anti-Mbappé », note également AS sur les débuts du PSG face à Lorient en Ligue 1 (0-0). Le média madrilène parle d'un climat « indifférent » au cas de Mbappé...

? Ya está aquí la #portadaAS del domingo, 13 de agosto

⚽ ¡El jefe es Bellingham! pic.twitter.com/OCKnhtVUmA — Diario AS (@diarioas) August 12, 2023

Marca : « Un joueur comme une cathédrale »

La prestation XXL de Jude Bellingham pour ses débuts en Liga fait aussi parler du côté de Marca, qui parle d'une « exhibition » de l'Anglais pour forcer le respect de San Mames. L'arrivée probable de Kepa fait parler tout comme la signature de Dembélé au PSG et le Barça qui a pu inscrire ses recrues.

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Le Champion revient »

MD fait ses gros titres sur le premier match du FC Barcelone ce soir à Getafe. Les Blaugranas vont tenter de conserver leur titre après avoir pu inscrire toutes les recrues hier. Le média revient sur les 35,4 M€ encaissés sur le transfert de Dembélé au PSG, évoque le triomphe du Real Madrid avec la blessure de Militao et parle aussi des débuts ratés d'Harry Kane avec le Bayern.

Sport : « Pour la Liga »

Sport met aussi entre parenthèses le Mercato pour reparler football au FC Barcelone avec le déplacement à Getafe. Outre la victoire du Real Madrid à Bilbao, il est aussi question des rentrées d'argent au Barça, de l'avenir incertain d'Ansu Fati pour qui les offres seront écoutées et le fait que Neymar négocie sa sortie du PSG avec les avancées pour Cancelo en parallèle...

?￯ᄌマ ?￰ンミホ?￰ンミモ?￰ンミテ? ?￰ンミマ?￰ンミム? |



? ¡A POR LA LIGA!



? El Barça cobra 35,4 millones por Dembélé



⚪? El Madrid gana y Militao se rompehttps://t.co/pnSQodKtra — Diario SPORT (@sport) August 12, 2023

Podcast Men's Up Life