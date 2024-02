Le Real Madrid vise le nouveau Varane, le FC Barcelone a un nouveau plan de folie au Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « Le Real insiste pour Yoro »

Marca co firme que le Real Madrid a fait de Leny Yoro sa priorité du prochain mercato estival. Si son prix est pour l’instant prohibitif en interne, le défenseur du LOSC est déjà considéré comme le nouveau Raphaël Varane.

AS : « Ça va chauffer à Madrid »

As revient sur le nul entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid dimanche (1-1) et sur le fait que les dirigeants des Merengue estiment avoir été floués par l’arbitrage. Ils considèrent que les accusations ciblées de Xavi et de Joan Laporta ont pesé sur les décisions du corps arbitral.

Presse catalane

SPORT : « Plan de futur »

Le nouveau plan du FC Barcelone au mercato serait de procéder à des ventes juteuses pour les rentabiliser avec les pépites du centre de formation. En ce sens, Cubarsi et Lamine Yamal sont cités pour incarner la relève blaugrana.

MUNDO DEPORTIVO : « Le nouveau trident »

Mundo Deportivo s’attarde, de son côté, sur la nouvelle formule trouvée par Xavi en attaque au Barça : Yamal-Lewandowski-Roque. Hansi Flick, lui, a déjà commencé à prendre des cours d’espagnol... pour remplacer le coach du FC Barcelone cet été ?

