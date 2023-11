Mercato : le vestiaire du Real Madrid annonce Mbappé, Kimmich au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Madrid se tait mais voit Mbéppé en 2024 »

Marca l’affirme haut et fort : le Real Madrid se tait sur le sujet mais est persuadé en interne de la signature de Kylian Mbappé en 2024. Même si le PSG reste confiant, les derniers signaux en ce sens auraient eu lieu lors de la récente cérémonie du Ballon d’Or.

AS : « Nous passons de bonne équipe à grande équipe »

As a donné la parole à Luis de la Fuente, qui assure que la sélection espagnole est en train de devenir une grande équipe sur l’échiquier du football international. L’intérêt du Real Madrid pour le stoppeur portugais Gonçalo Ignacio (Sporting, 22 ans) est confirmé.

Presse catalane

SPORT : « Pression maximale »

Sport revient sur le coup de pression mis par Joan Laporta à Xavi après la défaite contre le Real Madrid samedi à Monjuic (1-2). L’entraîneur du FC Barcelone entend faire des changements dans son équipe type lors des deux prochaines rencontres afin de plus faire marcher la concurrence.

MUNDO DEPORTIVO : « Œil sur Kimmich »

Le Barça serait d’ores et déjà prêt à relancer Joshua Kimmich. Désireux de rejoindre son ami Robert Lewandowski en Catalogne, le milieu allemand ne se plairait plus au Bayern Munich, où il refuse de prolonger un contrat expirant en 2025. Le Real Madrid et Manchester City le surveillent aussi.

No estamos en verano (ya sabéis, la época de las serpientes o culebrones que inundan las portadas) ¡pero se vuelve a hablar de Mbappé de blanco!#Portadas pic.twitter.com/fZxtQzWPe4 — Paco López (@PacoLopezpress) November 2, 2023

Podcast Men's Up Life