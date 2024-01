FC Barcelone, Real Madrid : Piqué et la Super Ligue s'offrent un retour fracassant !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Madrilènes par le Monde »

Marca se frotte les mains avant le choc des demi-finales de la Supercoupe entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid en Arabie saoudite (20h). Les mots forts de Nasser al-Khelaïfi au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé résonnent aussi dans le quotidien madrilène.

AS : « Premier assaut »

Les tensions entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid risquent de refaire surface en Arabie saoudite en Supercoupe, As le craint. Trois des cinq meilleurs buteurs de Liga seront aux prises : Jude Bellingham, Albaro Morata et Antoine Griezmann. Le spectacle devrait être au rendez-vous !

Presse catalane

SPORT : « Illusion en Arabie »

Le FC Barcelone doit rassurer demain devant l’Osasuna Pampelune en Supercoupe (20h). Gerard Piqué, lui, veut embrasser une nouvelle carrière. « Après mûre réflexion, j'ai décidé de revenir au football. Cela me manque beaucoup. Cette fois, ce ne sera pas en tant que joueur. Ce sera en tant qu'entraîneur », a-t-il décrété sur X.

MUNDO DEPORTIVO : « Les clés de la Super Ligue »

La parole a été donnée à Bernd Reichart, patron de la Super Ligue. « On parle de 40 à 50 clubs qui ont envie de débuter la compétition dès que possible, a-t-il affirmé avec force. Le meilleur football sera gratuit, tous les matches seront diffusés sur une plateforme dédiée. »

