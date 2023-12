Real Madrid, FC Barcelone : de grandes annonces tombent sur la Super Ligue, la L1 lésée ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La Super League peut enfin voir le jour. Ce matin, la Cour de justice européenne a jugé que l'UEFA et la FIFA avaient agi en violation du droit de la concurrence en empêchant la formation de celle-ci en 2021. Désormais, les derniers freins sont levés.

« Le moment est venu pour les clubs, en particulier ceux appartenant à leurs socios, d'avoir un plus grand contrôle sur leur avenir et leur durabilité. En aucun cas nous n'allons contre la Liga. Avec une meilleure compétition européenne, les ligues nationales seront plus équilibrées et compétitives, savoure le président du FC Barcelone Joan Laporta. Le format sera ouvert, plus attractifs pour les fans. Pour jouer la Super League, il faudra se qualifier grâce aux championnats. »

Des conséquences dévastatrices pour le foot français ?

Son homologue du Real Madrid a été plus factuel : « La Super League sera ouverte, avec un vrai fair play financier pour une soutenabilité économique à long terme. On protègera les joueurs avec moins de matchs, et compatible avec les championnats. Ce ne sera jamais un monopole, les clubs décideront leur futur. Leur droit de lancer une compétition existe. »

Si la création de la Super League réjouit le Real et le Barça, celle-ci pourrait ne pas plaire aux clubs de Ligue 1. « La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le foot français, avance Romain Molina. Si la Super League voit le jour, une clause permettra à CVC d’obtenir 20% des parts dans son deal avec la LFP plus une compensation. Bravo à Labrune and co ! »

