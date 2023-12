Real Madrid, FC Barcelone : l’avenir d’Ancelotti tranché, deux recrues prometteuses au Barça ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : « À la maison »

Endrick est arrivé à Madrid pour passer quelques jours auprès du Real. Au menu des festivités : se familiariser avec Valdebebas et assister demain au choc de Liga contre Villarreal. De son côté, Xavi joue une finale sur le banc du FC Barcelone à Mestalla (21h).

MARCA : « Plus près du Real que du Brésil »

Si Marca revient sur la visite d’Endrick à Madrid, Carlo Andelotti a les faveurs de sa Une du jour. Et pour cause : une réunion entre le coach italien et les dirigeants du Real Madrid

est programmée ces prochains jours. Un accord serait en passe d’être bouclé.

Presse catalane

SPORT : « La unique réponse est de gagner »

Sport ne vise rien d’autre qu’une victoire pour le Barça à Valence. En coulisses le club catalan négocie l’arrivée de deux recrues fort prometteuses : Lucas Bergvall (Djurgardens, 17 ans) et Claudio Echeverri (River Plate, 17 ans).

MUNDO DEPORTIVO : « Xavi y croit »

Xavi croit dur comme fer à la remise à niveau du FC Barcelone suite à deux défaites consécutives. Le technicien catalan réfute la notion de crise et prône la stabilité et l’union sacrée pour repartir de l’avant dès ce soir à Valence.

