Real Madrid, FC Barcelone : le KO des Merengue, Varane et Setien … La C1 fait la Une !

true

Avec l’élimination du Real Madrid hier à City (1-2) et le FC Barcelone qui affronte ce samedi soir Naples après avoir ramené le nul du San Paulo avant le confinement (1-1), l’actu espagnole est rythmée par la Ligue des Champions.

AS : « Coulé »

Sans surprise, le quotidien pro-Real met en avant l’élimination des hommes de Zinédine Zidane à cause de deux erreurs de Raphaël Varane, qui a pris sur lui la responsabilité de cette défaite dès le coup de sifflet final. Un petit coup de pression est aussi mis à Quique Sétien et au Barça, le technicien vit sa première « balle de match » concernant son avenir.

Marca : « Deux cadeaux et à la maison »

Raphaël Varane est aussi le coupable désigné de « Marca ». Le Français est en couverture et pointé du doigt alors que Karim Benzema est encensé pour avoir entretenu l’espoir pendant quelques minutes. Le média madrilène consacre autant d’espace sur sa Une à la « bouée de sauvetage » du Barça en C1 qu’à l’élimination de Cristiano Ronaldo face à l’OL.

Mundo Deportivo et SPORT : « Destin Lisbonne, KO Real »

En Catalogne, on scinde la Une en deux. « Pour Lisbonne », c’est l’union sacrée derrière le Barça et Messi face à Naples. Vraie différence de traitement médiatique par rapport à « L’Equipe » qui appuie plutôt sur le côté négatif de la période traversée par le Barça (« Plus qu’un doute »). Et quand on peut rire des malheurs du Real Madrid, de Varane et de Cristiano Ronaldo, on le met bien évidemment en Une…