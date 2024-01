Real Madrid, FC Barcelone : le talisman Vinicius, Xavi trouble le Barça, vers un scandale Messi ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

AS : « Roi de Coupes »

Après son triplé inscrit contre le FC Barcelone en Supercoupe dimanche en Arabie saoudite (4-1), Vinicius Junior affiche un taux de réussite presque plein : le Brésilien a remporté 8 de ses 9 finales au Real Madrid, en marquant 6 buts et délivrant 2 passes décisives.

MARCA : « La meilleure »

Si Marca s’attarde sur les prix de The Best, où le sacre de Lionel Messi à The Best passe difficilement, Vinicius Junior est redevenu LA star du Real Madrid. Xavi a perdu la main au FC Barcelone, où son discours ne passerait chez ses dirigeants et dans le vestiaire. L’opposant Victor Font demande une restructuration du Barça.

Presse catalane

SPORT : « Dans les mains de Xavi »

Sport explique que même si Xavi a créé de la suspicion au Barça, c’est bel et bien lui qui a encore les cartes en main pour relancer l’équipe blaugrana. Un nouveau levier aurait été activé par Joan Laporta pour recruter au mercato grâce à l’accord passé avec Barça Studios.

MUNDO DEPORTIVO : « Guardiola vote Xavi »

Esseulé sur le banc du Barça depuis plusieurs semaines, et encore plus après la débâcle contre le Real Madrid, Xavi a reçu le soutien inconditionnel de Pep Guardiola. « Je veux apporter mon soutien indéfectible à Xavi ainsi qu’à ses joueurs, a-t-il affirmé à Londres. Ils doivent avancer. »

