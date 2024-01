Real Madrid – FC Barcelone : les Merengue prennent leur revanche, ça sent la fin pour Xavi au Barça

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le FC Barcelone de Xavi. Il y a un an, le Barça s’était révélé du côté de Riyad avant d’aller chercher le doublé Supercoupe d’Espagne – Liga et de distancer son grand ennemi du Real Madrid. Largué en championnat, le FC Barcelone rêvait du même scénario… Mais le naufrage a sans doute scellé l’ère Xavi, déjà sous pression et dont les choix sont discutés.

Vinicius Jr et Rodrygo ont régalé

Ce dimanche soir, il n’y a pas eu photo. Porté par un Vinicius Jr grandiose, premier joueur à inscrire un triplé (7’, 10’ et 38’ sp.) en Supercoupe face au Barça depuis le basque de l’Athletic Bilbao Aritz Aduriz en août 2015, le Real de Carlo Ancelotti s’est amusé. Bien aidé, il est vrai par un Andrei Lunin, présent pour faire les arrêts qu’il faut quand le match était encore disputé, et par les cadeaux de la défense du Barça, qui a donné le quatrième but à Rodrygo (64’).

La défense du Barça a sombré

Maladroit face au but à l’image de Ferran Torres, le FC Barcelone a oublié de défendre. Le nouveau but de Robert Lewandowski (33’) n’est cette fois-ci pas parvenu à masquer l’indigence collective et défensive de cette équipe et les choix de Xavi n’ont fait qu’accentuer l’impression d’ensemble de Blaugranas en pleine noyade. Ce soir, chaque ballon dans le dos de la défense faisait occasion de but. Aligné à droite, Ronald Araujo a sombré, provoquant un penalty avant de sortir du match sur un carton rouge après s’être fait danser par Vinicius Jr (71’). Dans l’axe, Jules Koundé a aussi fait des cadeaux sur les buts… Dans ce Barça, rien ne va plus. Joan Laporta a sans doute acté du haut des tribunes saoudiennes l’échec de son entraîneur. Le temps du changement est venu pour beaucoup de fans du Barça et le retour en Catalogne risque d’être particulier pour Xavi.

Bonne nouvelle de Liga pour le Real

A l’inverse, la journée fut d’une douceur incroyable pour Carlo Ancelotti et son Real. Pas seulement du fait de ce premier titre et de l’ampleur du score mais aussi parce que, plus tôt dans la journée, Madrid a reçu une bonne nouvelle d’Espagne : si impressionnant en Liga depuis le début de saison, Girone a partagé les points à Almeria. Un cadeau pour la Maison blanche qui compte un match en retard et peut prendre seul la tête en cas de victoire…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life