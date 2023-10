Real Madrid, FC Barcelone : Modric hausse le ton, Xavi et Lewandowski se lâchent, Yamal s’épaissit

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

AS : « Poudrière contre l’Écosse »

L’Espagne affronte l’Écosse en éliminatoires de l’Euro 2024 (20h45). Au Real Madrid, Luka Modric veut jouer ! « C’est une nouvelle situation pour moi de ne plus jouer autant qu'avant et autant que je le voudrais, a-t-il clarifié. Je veux toujours jouer, je ne veux pas avoir de pauses, je ne veux pas prendre de vacances. Ce serait une autre histoire si je ne me sentais pas bien mais je me sens bien physiquement et mentalement. Tout ce qui se passe autour de moi est un processus normal, donc je l'accepte et je dois me préparer mentalement à cette situation, l'accepter et passer à autre chose. »

MARCA : « Gagner »

Marca demande à l’Espagne de s’imposer en Écosse et de, si possible, gagner en marquant trois buts afin de remonter les deux buts encaissés à Glasgow. Le nouveau prodige Bryan Zaragoza pourrait être titulaire en attaque.

Presse catalane

SPORT : « Xavi Confidentiel »

Xavi dresse un premier bilan de la saison. L’entraîneur du FC Barcelone fait son autocritique mais voit le verre à moitié plein. Il assure que la qualité du jeu a été amoindrie par les blessures de Pedri et Frenkie De Jong et que le Barça est meilleur en Ligue des champions que l’année dernière.

MUNDO DEPORTIVO : « Plan Lamine »

Le FC Barcelone a mis en place un plan spécial pour que Lamine Yamal gagne en masse musculaire. Robert Lewandowski, lui, est focalisé sur la C1 : « La Ligue des champions est beaucoup plus importante cette année et le club tout entier y attache beaucoup plus d'importance. Nous sommes également mieux préparés. L'année dernière, c'était beaucoup plus chaotique. Maintenant, c'est de la stabilité qu’on veut. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour prendre la première place de la Liga et aller le plus loin possible en C1. »

