Real Madrid, FC Barcelone : nouveau prix pour Mbappé, Dembélé va signer, le nouveau Pedri est arrivé

MARCA : « J’espère gagner 5 Tours »

Marca a donné la parole à Jonas Vingegaard, sacré vainqueur du Tour de France hier pour la deuxième fois. Au PSG, Kylian Mbappé veut marquer son but le plus décisif : gagner son bras de fer avec Nasser al-Khelaïfi, ce que Marco Verratti, Hatem Ben Arfa et Adrien Rabiot n’ont pas réussi à faire en leur temps.

AS : « Il ne se froisse pas »

Mbappé figure aussi en bonne place sur la Une d’As, qui croit savoir que l’attaquant du PSG reste campé sur sa position d’aller au bout de son contrat sans prolonger au PSG et en signant au Real Madrid en 2024. Pour l’heure, il a été écarté de la tournée en Asie.

Presse catalane

SPORT : « Dembélé dit non à l’Arabie saoudite »

Comme cela était pressenti, Ousmane Dembélé a juré fidélité au FC Barcelone et a dit non à l’Arabie saoudite, plus précisément à Al-Nassr. Sa prolongation avance dans le bon sens et pourrait être scellée plus tôt que prévu. De son côté, Xavi veut qu’Abde reste au club cet été.

MUNDO DEPORTIVO : « Le nouveau Pedri »

Si on apprend que le PSG demande désormais entre 150 et 180 millions d’euros pour trabsférer Mbappé, le nouveau Pedri est arrivé au FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain espagnol a pris 7 kilos de muscle et se sent comme un poisson dans l’eau dans son nouveau corps.

